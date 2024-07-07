Eminönü'nde 1 tonluk kaçak midye yakalandı

Eminönü'nde yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilere 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

Eminönü'nde 1 tonluk kaçak midye yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, sabaha karşı devriye görevi sırasında Eminönü sahil kıyısında bir aracın kasasına deniz canlısı yüklendiğini tespit etti.

36 ÇUVAL

Şüpheli araca yönelik yapılan operasyonda yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. isimli 2 şüpheli yakalandı. Araç kasasında yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 36 çuval midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanuna göre "yasak yerde midye avcılığı yapmak" suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

DENİZE GERİ DÖKÜLDÜ

Ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Avcılar tarafından kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde piyasaya sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...