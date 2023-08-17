Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

İBB'den yapılan açıklamada, "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.



Otobüs şoförü Ramazan Şahen ise, "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum, çıkınca bakacağız" dedi.



Ekipler getirilen vinçle otobüsü denizden çıkartmaya çalışıyor.