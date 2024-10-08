Eminönü’nde jet skili martı operasyonu
İstanbul Boğazı’nda suyun üzerinde yaralı halde duran martının imdadına, iki hayvansever yetişti. Vapur trafiğinin en yoğun olduğu Eminönü iskelesinin 15 metre açığına kadar jet ski ile yanaşan iki hayvansever uçamayan martıyı alıp tedaviye götürdü.
Eminönü’nde uçamayan bir martıyı hayvanseverler kurtardı.
Olay, geçen günlerde İstanbul Boğazı’nda meydana geldi.
Yaralı martı uçamadığı için denizin üzerinde çırpınmaya başladı.
Martının yardım bekleyen hali iki hayvan severin dikkatini çekti.
Harekete geçen vatandaşlar jet ski ile martının yanına gitti.
Yaralı olan martıyı gören vatandaşlar, denizin üzerinden alarak tedaviye götürdü.
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