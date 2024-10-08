Eminönü’nde jet skili martı operasyonu

Eminönü’nde uçamayan bir martıyı hayvanseverler kurtardı.



Olay, geçen günlerde İstanbul Boğazı’nda meydana geldi.



Yaralı martı uçamadığı için denizin üzerinde çırpınmaya başladı.



Martının yardım bekleyen hali iki hayvan severin dikkatini çekti.



Harekete geçen vatandaşlar jet ski ile martının yanına gitti.



Yaralı olan martıyı gören vatandaşlar, denizin üzerinden alarak tedaviye götürdü.