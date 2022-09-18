Eminönü'nde paralarını 'inatla' havaya saçtı

Eminönü Meydanı'nda bir kişi, elindeki poşet dolusu parayı havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.

Haberler 18.09.2022 - 11:18 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 11:19

Eminönü'nde paralarını 'inatla' havaya saçtı

 Eminönü Meydanı'nda bir kişi poşet dolusu parayı 'inatla' havaya saçtı. 

Olay, Eminönü Meydan'ında cuma öğle saatlerinde meydana geldi.

Eminönü'nde paralarını 'inatla' havaya saçtı - 1

PARALARI HAVAYA SAÇTI

Bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER POŞETE TOPLADI

Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu.

Eminönü'nde paralarını 'inatla' havaya saçtı - 2

Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı.

BİR SÜRE YÜRÜYÜP PARALARI YİNE SAÇTI

Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı.

Eminönü'nde paralarını 'inatla' havaya saçtı - 3

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