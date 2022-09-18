Eminönü'nde paralarını 'inatla' havaya saçtı

Haberler 18.09.2022 - 11:18 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 11:19
İstanbul Eminönü Meydanı'nda bir kişi poşet dolusu parayı 'inatla' havaya saçtı.
Olay, Eminönü Meydan'ında cuma öğle saatlerinde meydana geldi.
PARALARI HAVAYA SAÇTI
Bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı.
ÇEVREDEKİLER POŞETE TOPLADI
Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu.
Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı.
BİR SÜRE YÜRÜYÜP PARALARI YİNE SAÇTI
Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı.