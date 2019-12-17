Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.



BALIKÇILAR İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURDU



Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.



3 nolu balıkçı teknesi sulh hukuk mahkemesine yeni dava açtı

İdare mahkemesinde açılan davanın reddinden sonra 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni bir dava açmış ve tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı almıştı. 3 nolu balıkçı teknesinin açtığı yeni davaya ve ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları itiraz etmişti.



MAHKEME ARA CELSE AÇTI



Mahkeme, İBB’nin ihtiyati tedbir kararına itirazına ilişkin ara celse açtı. Karara ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim, İBB vekili Gülşen Akın’ın ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçesi sunduğunu belirtti.

Açılan ara celsede 3 nolu balıkçı teknesinin avukatı Berfin Gündüz, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerini dile getirdi.

“Tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz”



Söz alan davalı İBB vekili Gülşen Akın ise, “Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.