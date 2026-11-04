Emir Sarıgül adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İstanbul'da kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Emir Sarıgül, kara para aklama soruşturma kapsamında 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sarıgül 30 Ekim'de ise ek ifade vermişti.

Sarıgül bu ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e 350 bin dolar verdiğini iddia etti. Özel ise bu iddiaya sert tepki gösterek dava açacaklarını söyledi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

TOPLAM 28 TUTUKLU VAR

Soruşturma kapsamında ilk operasyonda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

2 Kasım'da 4 kişi daha tutuklandı.

16 Ekim'de başlayan soruşturma sürerken bugüne kadar 28 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.