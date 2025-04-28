Emir Sarıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? (Emir Sarıgül'ün hayatı ve kariyeri)

​Emir Sarıgül, 1981 yılında İstanbul'da doğmuş bir iş insanıdır. Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olan oğludur. Annesi, Emir Sarıgül henüz 4 yaşındayken kanser nedeniyle vefat etmiştir.



Eğitimine İstanbul'da başlayan Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü tamamlamıştır. Daha sonra İngiltere'nin Londra kentindeki American Intercontinental University'de yüksek lisans eğitimi almıştır. ​



Sarıgül, 2008 yılında Fatoş Altınbaş ile evlendi ve bu evlilikten iki kızı dünyaya geldi, çift 2019 yılında boşandı. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almıştır.