Emirgan'da 60 milyonluk yangın! İş insanlarının ciplerini benzin döküp yaktı

Emirgan'da piyasa değeri 30 milyon lira olan iki cip kundaklandı. İş insanlarına ait olduğu öğrenilen cipleri ateşe veren şüpheli aranıyor.

Sarıyer Emirgan'da iş insanlarına ait olduğu belirtilen iki cip kundaklandı.

Olay saat 02.00 sıralarında bir sitede meydana geldi.

Park halindeki, iş insanı K.O.'ya ait cip ve iş insanı G.T.'ye cipin alev alev yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Emirgan'da 60 milyonluk yangın! İş insanlarının ciplerini benzin döküp yaktı - 1 Yanan cipler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araçlar, sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Emirgan'da 60 milyonluk yangın! İş insanlarının ciplerini benzin döküp yaktı - 2 Kundaklanan cipler kullanılamaz hale geldi

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Yangının kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda sitenin güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde, sitenin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin araçların üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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