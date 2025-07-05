Emirgan'da 60 milyonluk yangın! İş insanlarının ciplerini benzin döküp yaktı
Emirgan'da piyasa değeri 30 milyon lira olan iki cip kundaklandı. İş insanlarına ait olduğu öğrenilen cipleri ateşe veren şüpheli aranıyor.
Sarıyer Emirgan'da iş insanlarına ait olduğu belirtilen iki cip kundaklandı.
Olay saat 02.00 sıralarında bir sitede meydana geldi.
Park halindeki, iş insanı K.O.'ya ait cip ve iş insanı G.T.'ye cipin alev alev yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araçlar, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.
BENZİN DÖKÜP YAKTI
Yangının kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda sitenin güvenlik kameraları incelendi.
Görüntülerde, sitenin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin araçların üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İstanbul Sarıyer
- Yangın