Emirhan Delibaş kimdir, nereli?

Sağ kanat mevkiinde oynayan Türk futbolcu Emirhan Delibaş 1 Ocak 2003 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Rize, Ardeşenlidir. Beşiktaş Futbol Akademi yetişmiş Ofansif orta saha mevkiinde görev alan Emirhan Delibaş, 2015 yılında Sporting’e attığı golle sosyal medyada fenomen haline gelmişti.



Eylül 2022 tarihinde Ajdin Hasić ile birlikte 1. Lig ekibi Göztepe'ye kiralandı. Emirhan Delibaş, Göztepe'de kiralık olarak futbol oynadıktan sonra Beşiktaş'a geri döndü.



BEŞİKTAŞ, EMİRHAN DELİBAŞ'LA YOLLAR AYRILDI



Beşiktaş'tan 19 Şubat 2024 tarihinde yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı