Emirhan'ı arama çalışmaları üçüncü günde

Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni bir çocuk babası Emirhan Gürbüz, iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu.

Adana 'nın Çukurova ilçesinde saat 22.30 sıralarında 25 yaşındaki Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve dört yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı.

ARAMALARADAN HENÜZ BİR SONUÇ ALINAMADI

Ekiplerin gece yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.

Ertesi gün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına, dalgıç polislere ek olarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşları da katıldı.

17 dalgıç olmak üzere toplam 69 personel, 19 araç, 2 bot, 2 dron, su altı ve su üstü arama kurtarma uzmanları eşliğinde yürütülen çalışmalarda Gürbüz, bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI ÜÇÜNCÜ GÜNDE

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlandı.

Ekiplerin su altı ve su üstünde arama çalışması devam ediyor.

Gürbüz ailesinin bireyleri ise göl kıyısında Emirhan için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

