Emirhan'ın hayattan koparan kaza

Çorum'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İskilip'te meydana geldi. Emirhan İpek’in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi.

Kazada, İpek ile arkasında bulunan arkadaşı Sefa Akkuş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından, İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Emirhan İpek doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

İpek’in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.