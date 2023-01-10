Emlak dolandırıcılarından milyon liralık vurgun

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda 110 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi.



Şebeke, 3 ay takip edildi. Savcılıktan alınan izinde İstanbul, Yalova, İzmir ve Şanlıurfa'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.



3 MİLYON TL NAKİT PARA

İşyerinde bulunan bütün bilgisayarda incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 milyon lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralara para sayma makinesi ile sayılarak tutanak tutulup el kondu.



İddiaya göre şüpheliler dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla, 24 lüks ev satın aldı.

Baskın yapılan adreslerde de 10'un üzerinde lüks otomobile el konuldu.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

5 KATI FİYATA SATACAĞIZ DEYİP KANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin aynı devre mülkleri yada arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları tespit edildi. Şüphelilerin devre mülkü olan kişileri telefon aradıkları ve "Mülkünüzü yabancı kişilere 5 katı fiyata satabiliriz" teklifi götürdükleri öğrenildi.

Mağdurları ikna eden şüphelilerin, masraflar için ödeme aldıkları, ayrıca aldıkları vekaletnameleri kullanarak kurbanları adına kredi çektikleri tespit edildi. Şebekenin şu ana kadar 200'ün üzerinde mağduru bulunduğu öğrenildi.

Lüks araçlar emniyet müdürlüğüne getirildi.

"AYNI YERİ 50 KİŞİYE SATMIŞLAR"

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya, dolandırıcıların kendisini Yalova'daki bir termal siteye günü birlik davet ettiklerini ifade etti.

Gittiklerinde dolandırıcıların gün boyu sunum yaptıklarını dile getiren Balkaya, "Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Ne olduğunu anlayamadan 1 milyon liraya yakın zararım var" dedi.

Yetkililer operasyonunun sürdüğünü gözaltı sayısının ve mağdur sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylediler.