Emlak Konut THY kurası ne zaman yapılacak? Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları bekleniyor

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesi'nine, 18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru yapabilmişti. İşte, Emlak Konut THY kurası hakkında son bilgiler...



KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Kura çekilişi şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.



THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



TAKSİT ÖDEMESİ NE KADAR?



Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut’a yapacaklar.



İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL’dir.





