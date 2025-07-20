Emlak satışında dublör oyunu: Ev almak isteyenler dikkat

İstanbul Esenyurt'ta daire satın almaya çalışırken dolandırıldığını belirten Y.Y., 3 Temmuz'da emniyete giderek şikayetçi oldu.

Satıcılara kapora olarak 100 bin lira verdiğini söyleyen Y.Y., satışın gerçekleşmediğini ve şüphelilere ulaşamadığını belirtti.

SAHTE BELGELERLE SATMAYA ÇALIŞTILAR

İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, iki şüphelinin bir daireyi sahte belgelerle satmaya çalıştığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler A.H. (47) ve M.C.E. (56) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yabancı uyruklu A.A.G. (31) adına sahte pasaport düzenleyip dublör ile noterden satış vekaleti çıkardıkları belirlendi.

Sahte vekaleti kullan şüphelilerin, alıcılardan kapora aldıktan sonra ortadan kayboldukları ortaya çıktı.

Ayrıca, şüphelilerin aynı yöntemle O.A. isimli başka bir kişiyi de 16 bin 500 lira dolandırdığı tespit edildi.

