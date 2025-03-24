Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi ne kadar, ne zaman ödenir?

Arsa, arazi ve konut sahipleri, yeniden değerleme oranını yarısı kadar emlak vergisi ödüyor. Vergi ödemeleri, iki taksti halinde ödenebildiği gibi tek seferde de tahsil edilebilir. Arsa, arazi ve konut emlak vergisi oranı ne kadar?



EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?



Emlak vergisi ilk taksidi mart, nisan ve mayıs ayı sonuna kadar ödenir. İkinci taksitler ise kasım ayında yatırılır.



EMLAK VERGİSİ NE KADAR 2025?



Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak:



Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,



Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.



2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şöyle:



*Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri 700.000,00 TL

*2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965

*Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 853.755,00 TL

*Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri 853.000,00 TL'dir.



EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



Mal sahibi emlak vergisi ödemelerini Gelir İdaresi Başanlığı sitesinden, e-Devlet'ten ya da bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerindenyapabilir. Öte yandan vergi dairelerinden de gerçekleştirebilir.









