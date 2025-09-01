Emlak vergisi tartışmasına AK Parti'den açıklama: Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, emlak vergisiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Demir, "2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Emlak vergisi tartışmasına AK Parti'den açıklama: Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceğiz

Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz." ifadesine yer verdi. 

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın süreci takip ettiğini bildirdi.

Demir, "Tüm 'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz." derken, "Yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz." ifadesini de kullandı.

2026'da ödenecek emlak vergisi tutarlarını belediyeler belirlemiş, 10 katı bulan artışlar yaşanmıştı. Bugün başlayan itiraz süreci 8 Eylül'de sona erecek.

Rayiç bedele 8 Eylül'e kadar itiraz edilebilecek

