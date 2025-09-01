Emlak vergisi tartışmasına AK Parti'den açıklama: Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, emlak vergisiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Demir, "2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz." ifadesine yer verdi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın süreci takip ettiğini bildirdi.
Demir, "Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz." derken, "Yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz." ifadesini de kullandı.
2026'da ödenecek emlak vergisi tutarlarını belediyeler belirlemiş, 10 katı bulan artışlar yaşanmıştı. Bugün başlayan itiraz süreci 8 Eylül'de sona erecek.
