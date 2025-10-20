Emlakçıda kanlı gece: İki ölü, bir yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldürüldü, bir kişi yaralandı.

Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

TABANCA VE TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.