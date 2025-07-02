Emlakçıda silahlı çatışma: Bir ölü, üç yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir emlak ofisinde iki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Olay 2. Anafartalar mahallesindaki emlak ofisinde meydana geldi.

İddiaya göre, ofiste iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine silahlarla ateş açtı, 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Olayda ağır yaralanan Yiğit B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer iki yaralının durumunun da ağır olduğu öğrenildi.



Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.