Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki emlak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.
Olayda, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki emlak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.
Olayda, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.