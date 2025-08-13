Emlakçıya kiraladığı evde cinayet işlediğini söyleyip kaçtı

Alanya'da  bir kişi aradığı emlakçıya kiraladığı evde cinayet işlediğini söyledi. Ekipler, evde başından vurulmuş bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı; kaçan şüpheli aranıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde emlakçıyı arayıp arkadaşını öldürdüğünü söyleyen M.U. (21) kayıplara karıştı. Eve giren polis başından silahla vurulmuş bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak’taki apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce daireyi kiraladığı öğrenilen M.U, emlakçıyı arayıp evde arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Apartman dairesine giren polisler yaptıkları incelemede bir erkeğin ateşli silahla başından vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen M.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

