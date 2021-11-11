Emmiyet'in 'görüntü kaydı' genelgesi Danıştay'dan döndü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev yapan polislerin kayda alınmasını yasaklayan genelgesi yargıdan döndü.

27 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan genelge ile görevleri sırasında polis ve memurların görüntüsünü kayda alanlar hakkında adli işlem yapılması istendi.

Karara gerekçe olarak izinsiz yapılan kayıtların "özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi" gösterildi.

CHP ve bazı sivil toplum kuruluşları genelgenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal istemiyle Danıştay'a dava açtı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA



Danıştay 10. Dairesi, genelgenin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Kararda, temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Yürütmeyi durdurma kararı oybirliğiyle aldı.