Emniyet açıkladı: Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 16:15 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 16:21

Emniyet açıkladı: Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet açıklamasında uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin  İspanya makamlarıyla paylaşılması sonrasında dün İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında operasyon yapıldığı belirtildi.

Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra 'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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