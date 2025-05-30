Emniyet binasının önünde alev alan aracı polis söndürdü

Yangın, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde seyir halinde bulunan otomobil bir anda alev aldı.

Aracın yandığını ve dumanlar çıktığını gören sürücü, aracını yol kenarına park ederek çevreden yardım istedi.

Yangını gören polisler ise ellerine aldıkları yangın tüpleri ile şahsın yardımına koştu. Yangın tüpleriyle motor kısmı alev alev yanan otomobildeki yangını polis ekipleri söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

