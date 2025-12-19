Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Başkanlığı olacak

Yerlikaya, il emniyet müdürleriyle yaptığı toplantıda, teşkilat yapısının değişeceğini söyledi. “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık.” açıklamasını yapan Yerlikaya, bir dizi önemli kararı da yaşama geçireceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı, “Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk hâline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. ” bilgisini de verdi.