Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına Ali Haluk Karakuş atandı: Haluk Karakuş kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına Ali Haluk Karakuş atandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

HALUK KARAKUŞ KİMDİR?

1973 yılında İstanbul ilinde dünyaya geldi. Burdur-Bucak nüfusuna kayıtlıdır.



1991 yılında Polis Kolejinden, 1995 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.



1995 yılında İstihbarat Daire Başkanlığında göreve başlamış, sırasıyla 2000 yılında Siirt Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2004 yılında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde, 2017 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.



2019 yılında Personel Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 2021 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görevine başlamış olan Sayın Ali Haluk KARAKUŞ son olarak; 15 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.



Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.