Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu teknisyen personel alımı ilanı

Emniyet Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 9 Teknisyen (Berber) alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek personel, KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek.Tercih edilen illerdeki farklı Emniyet Müdürlüğü birimlerinde görevlendirme yapılabilecek. Başvuruların onay durumu ve başvuru bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden takip edilebilecek. BAŞVURU TARİHLERİ Adaylar, 03-10 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Başvurular 10 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapılacak. Şahsen, kargo veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI



a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.



b) 2024 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.



c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.



ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).



d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).



e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.



f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.



g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.



Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.