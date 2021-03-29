Emniyet Genel Müdürlüğü'nden intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de bir polis memurunun "hırsızlıkla suçlandığı" için intihar ettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması için  1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiği duyuruldu.

DHA 29.03.2021 - 16:26

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

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İzmir'de bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve evinde arama yapılan polis memuru İsmail Zeybek (46) intihar etti.

Olayla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü olayın tüm yönleriyle araştırılması için 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilip, tahkikata başandığını duyurdu.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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TAKSİYİ DURDURUP KÖPRÜDEN ATLAYARAK, İNTİHAR ETTİ

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