Emniyet Genel Müdürlüğü'nden intihar eden polis memuru İsmail Zeybek ile ilgili açıklama

İzmir'de bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve evinde arama yapılan polis memuru İsmail Zeybek (46) intihar etti.

Olayla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü olayın tüm yönleriyle araştırılması için 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilip, tahkikata başandığını duyurdu.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.



TAKSİYİ DURDURUP KÖPRÜDEN ATLAYARAK, İNTİHAR ETTİ