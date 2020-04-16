Emniyet Genel Müdürü'nden polislere talimat: Vatandaşları sürekli uyarın

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Ankara Dikmen binasında Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürleri ve polis moral eğitim merkezi müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.



Toplantıda konuşan Aktaş, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları gibi emniyet personeline düşen görev ve sorumluluğun çok fazla olduğunu vurgulayarak, özverili çalışmalarından dolayı polislere teşekkür etti.

''SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYAN VATANDAŞLARIMIZI DEFAATLE UYARALIM''



Aktaş, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız havaların ısınmasıyla dışarı çıkıyor. Gerekli anonslarımızı sürekli olarak yapalım. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı defaatle uyaralım. Maske üretim alanları ve ürünlerin fahiş fiyatla satılmasına yönelik denetimler yapıyoruz. Kaçak üretimlerin ve fahiş fiyatla ürün satılmasının önüne geçmek konusunda gerçekten çok iyi işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnternet ve sosyal medyadan devletin ve milletin bütünlüğünü etkileyecek şekilde yapılan asılsız ve provokatif paylaşımların önüne geçmek adına da gerekli çalışmalarımız sürdürüyoruz."



"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Cezaevlerinden tahliye olanların sorunsuz şekilde yerlerine ulaştırılmasından dolayı personeline teşekkür eden Aktaş, "Olası provokatif terör eylemlerine karşı her zaman olduğu gibi tedbirli olmaya devam edeceğiz. PKK, DHKP/C, FETÖ ve DAEŞ ile mücadelemizi daima özveri, kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.