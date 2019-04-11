Gümüşhane'de dün Polis Haftası etkinliklerine katılan ve akşam saatlerinde gittiği Gümüşhane Polisevi'nde fenalaşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki özel hastanede kurtarılamadı.
Sabah saatlerinde vefat eden 2'nci sınıf emniyet müdürü Pehlivan'ın, Gümüşhane'de 8 ay önce göreve başladığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Pehlivan'ın cenazesi, bugün Gümüşhane kent merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderilecek.
Emniyet müdür yardımcısı kalbine yenildi
Anadolu AjansıTürkiye
Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gümüşhane'de dün Polis Haftası etkinliklerine katılan ve akşam saatlerinde gittiği Gümüşhane Polisevi'nde fenalaşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki özel hastanede kurtarılamadı.