Emniyet müdürüne kadına şiddetten tutuklama
Bolu'da bir ilçe emniyet müdürü, üç aylık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.
Bolu'da bir emniyet müdürü, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mudurnu'da yaklaşık iki ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., üç ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladı.
MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALDI
Dört gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi.
25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Bolu Mudurnu
- Kadına şiddet
- Tutuklama