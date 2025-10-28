Emniyet müdürüne kadına şiddetten tutuklama

Bolu'da bir ilçe emniyet müdürü, üç aylık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.

Emniyet müdürüne kadına şiddetten tutuklama

Bolu'da bir emniyet müdürü, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mudurnu'da yaklaşık iki ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., üç ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladı.

MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALDI

Dört gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi.

25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...