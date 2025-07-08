Emniyet şeridinde aracından inen sürücüye minibüs çarptı

İstanbul Arnavutköy'deki kaza saat 20.00 sıralarında D-020 Karayolu İmrahor Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Yolun emniyet şeridinde duran 41 TR 974 plakalı otomobilin sürücüsü O.Y., araçtan inmek için kapıyı açtı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen minibüs, otomobilin kapısına ve sürücü O.Y'ye çarptı.

Kazanın etkisiyle O.Y. yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, O.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından O.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüsün sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.