Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce’de emniyet şeridinde arıza yapan otomobile TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi.

Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olan Turgay Cem, otomobili arıza yapınca aracı emniyet şeridine çekti. Araçta arıza gidermek için pense ile çalışma yapıp telefonundan ışık açan şahıs, aracında çıkan arızayı gidermeye başladı.

Bu esnada aynı istikamette giden ve plakası öğrenilemeyen bir TIR araca ve şahsa çarpıp olay yerinden kaçtı. Arıza gidermeye çalışan Turgay Cem hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Turgay Cem, Düzce’de morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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