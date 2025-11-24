Emniyet şeridinde feci kaza: 15 yaralı

Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında O.T. yönetimindeki tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak emniyet şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır, otobüse arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü ile otobüsteki 14 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan tır sürücüsünü güçlükle çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.