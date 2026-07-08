Emniyet şeridinde feci kaza. 2 ölü
08.07.2026 03:51
Anadolu Ajansı
Adana'da arızalandığı için emniyet şeridinde duran dorsesiz tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yolunda Zafer K. idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki yabancı plakalı dorsesiz tıra çarptı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Zafer K.'nin ağır yaralandığı, aynı araçtaki Salih Ü.'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zafer K. de kurtarılamadı. Tır sürücüsü S.B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.