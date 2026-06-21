Emniyet şeridinde feci kaza. Baba öldü, 2 çocuk yaralandı

Tarsus-Adana -Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, 35 yaşındaki Hasan Yaman'ın kullandığı otomobil , emniyet şeridinde duran akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 9 yaşındaki M.E. Y. ile N.Y.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekibinin sıkıştığı araçtan çıkardığı sürücü Hasan Yaman'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından Yaman'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.