Emniyet şeridinde feci kaza: Bir ölü, dört yaralı

İzmir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada dört kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ateş'in kullandığı 35 BUE 495 plakalı panelvanın, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde lastiği patladı.

EMNİYET ŞERİDİNDE DURDULAR

Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurdu.

Aynı yönde ilerleyen 35 BHR 804 plakalı panelvanın sürücüsü İ.S. de yardımcı olmak için aracını emniyet şeridinde park etti.

Bu sırada Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran araçlara çarptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, DÖRT KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa Ateş hayatını kaybetti, İ.S. ile aracındaki iki kişi ve otomobildeki bir kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alındı.

Balık yüklü panelvanların İzmir Su Ürünleri Hali'ne gittiği öğrenildi.