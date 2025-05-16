Emniyet şeridinde feci kaza: Sekiz yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında sekiz kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Turgut D. idaresindeki minibüs, Mustafakemalpaşa yönüne seyir halindeyken, emniyet şeridinde park halindeki Kaptan A.'ya ait otomobile arkadan çarptı.

Minibüsteki yolculardan Ceylan B. (33), Ayşe M. (29), Melek Ç. (36), Nurcan D. (48), Veliye B. (32), Gülşah İ. (34), Gülümser K. (43) ve Hasret Y. (27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.