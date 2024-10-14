Emniyet şeridinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Uğurcan Kanbay (21) idaresindeki otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak refüje daha sonra emniyet şeridinde bekleyen Sinan Coşkun yönetimindeki kamyonete çarptı.



Otomobilde bulunan baba Yüksel Kanbay (51) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Uğurcan Kanbay ile annesi Altun Kanbay (46) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altun Kanbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.