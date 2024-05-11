Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Eyüpsultan'da arıza yapan emniyet şeridindeki vince, yabancu turistleri taşıyan minibüs çarptı. Arkadan gelen bir otomobil ise kaza yapan minibüsün altında girdi. 2'si turist 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 16.45 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz Yolu Alibeyköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre; Ayhan Buyuran'ın kullandığı sepetli vinç arıza yaptı. Vinç şoförü, aracı emniyet şeridine çekti.

Bu sırada aynı istikametteki İsmail Çetin kontrolündeki yabancı turistleri taşıyan minibüs, emniyet şeridindeki vince çarptı. Ardından Muhittin Önay idaresindeki otomobil de minibüse çarparak altına girdi.

Kazada, minibüsteki iki turist ile vinç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Alibeyköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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