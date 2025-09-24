Emniyet şeridini ihlal eden servis sürücüsüne ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de bir servisin art arda şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, aracın plakasından kimliğini belirledikleri sürücü C.E'yi yakaladı.



C.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik akımını tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "emniyet şeridini ve banketleri usulsüz kullanmak", "taşıt yolunda trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunma" maddelerinden 15 bin 946 lira trafik idari para cezası kesildi.