Emniyet şeridini ihlal etti, suçu yolda buldu

İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde kural ihlali yaparak emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Dron destekli düzenlenen denetimlerde, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler tek tek tespit edilerek sürücü başına 9 bin 267 TL para cezası kesildi.

30 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimler kapsamında ihlal yaptığı dron kamerasıyla tespit edilen toplamda 30 sürücüye 278 bin TL para cezası uygulandı.

