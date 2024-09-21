Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Çiğdem Aslan havalimanında yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Çiğdem Aslan havalimanında yakalandı

örgütü PKK'nın Avustralya yapılanmasındaki Çiğdem Aslan, 'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avustralya'da bölücü terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edilen Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

PKK/KCK'lı Aslan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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