Emniyet ve TSK'da FETÖ operasyonu
Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızdığı tahmin edilen FETÖ mensuplarına yönelik yapılan operasyon başlatıldı.
TSK içine sızdığı tahmin edilen 63 FETÖ mensubuna ilişkin gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.
EMNİYET İÇİNE SIZAN FETÖ MENSUPLARINA OPERASYON
Emniyette ise FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
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