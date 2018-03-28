Emniyet ve TSK'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın merkezli operasyonda aralarında halen görevde olan polis ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.
Aydın merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet ve "TSK'deki kripto yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında kent merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Zonguldak, Şırnak, Trabzon, Eskişehir, Uşak, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Düzce'de 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda aralarında halen görevde olan polis memuru ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital verilere el konuldu.
İkametlerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.