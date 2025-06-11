Emniyet kemeriyle cinayette yeni karar: Yargıtay cezayı az buldu

İzmir'de emniyet kemeri ile işlenen cinayete ilişkin davada karar bozuldu.

Olay, 10 Şubat 2022'de saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi.

İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve bir çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Ç. arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı.

Buket Ç., iddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu.

Olayın ardından gözaltına alınan Buket Ç., tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.

Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Buket Ç. hakkında kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.