Emniyet kemeriyle cinayette yeni karar: Yargıtay cezayı az buldu
İzmir'de Hakkı Öz isimli adamı, emniyet kemeriyle boğduğu gerekçesiyle indirimli yapılarak verilen 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Buket Ç. hakkındaki karar Yargıtay tarafından bozuldu.
İzmir'de emniyet kemeri ile işlenen cinayete ilişkin davada karar bozuldu.
Olay, 10 Şubat 2022'de saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi.
İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve bir çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Ç. arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı.
Buket Ç., iddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu.
Olayın ardından gözaltına alınan Buket Ç., tutuklandı.
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.
Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.
Buket Ç. hakkında kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI 12 YILA İNDİ
Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Ç. hakkında üçüncü duruşmada mütalaasını veren savcı, haksız tahrikle kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Davanın karar duruşması, 31 Mart 2023'te görüldü. Duruşmaya sanık Buket Ç. ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı.
Buket Ç., suçlamaları reddedip beraatini istedi.
Mahkeme, Buket Ç.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Bu ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Hakkı Öz'ün ailesinin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, sanığa verilen cezanın az olduğunu belirtip, kararı önce istinaf mahkemesine ardından Yargıtay'a taşıdı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozdu.
Kararda, sanığın maktulün üzerine çıkarak emniyet kemerini boynuna dolayarak Hakkı Öz'ü öldürdüğünün anlaşıldığına yer verildi.
Yargıtay, kararına; sanığın cezasının alt sınıra yakın bir nispette indirim yapılması gerekirken, somut olayda koşulları oluşmadığı halde makul oranda indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesinin hukuka aykırı bulunmasını gerekçe gösterdi.
Temyiz sebebinin haksız tahrik indirim oranı yönünden yerinde görüldüğünden, kararın bozulmasına karar verildiğine dikkat çekildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- İzmir
- Cinayet