Emniyette üst düzey görev değişimi. İki ilin emniyet müdürleri merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bilecik ve Yalova il emniyet müdürleri görevden alındı.



Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik genel merkeze çekilirken yerlerine yeni atamalar yapıldı.



Buna göre Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.



Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik'in yeni İl Emniyet Müdürü oldu.



Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Yalova'da DAEŞ terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada 3 polisin şehir olmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ilin valisi merkeze çekilmişti. Bu kararla da il emniyet müdürü görevden alınmış oldu.