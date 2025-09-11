Emniyette yeni atamalar: Kritik dairelerin başkanları belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Resmi Gazete'de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından daire başkanlıklarına getirilen isimler de belli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre yeni atamalar şöyle:

Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili

Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı

Ümit Mutlu, Trafik Başkanı

Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı

Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı

Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı

Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı

Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı

Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı.

YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

37 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde il emniyet müdürlüklerine de atamalar yapılmıştı.

Bu kapsamda 37 ilin emniyet müdürü değişmişti.