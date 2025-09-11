Emniyette yeni atamalar: Kritik dairelerin başkanları belli oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Terörle Mücadele Daire Başkanı ise Yusuf Topcan oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Resmi Gazete'de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından daire başkanlıklarına getirilen isimler de belli oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre yeni atamalar şöyle:
Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili
Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı
Ümit Mutlu, Trafik Başkanı
Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı
Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı
Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı
Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı
Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı
Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı.
YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR
Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."
37 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde il emniyet müdürlüklerine de atamalar yapılmıştı.
Bu kapsamda 37 ilin emniyet müdürü değişmişti.
