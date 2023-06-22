Emniyetten 11 adrese baskın | "Dayı" ve 13 kişi gözaltına

Kırıkkale’de polis çok sayıda adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan baskında “Dayı” kod adlı çete lideri ile birlikte 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten 11 adrese baskın | "Dayı" ve 13 kişi gözaltına

’de çok sayıda adrese operasyonu düzenledi.

6 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 14 ekip, 70 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliye ait 11 adreste arama yapıldı.

Operasyonda, uyuşturucu satıcılarının lideri olduğu tespit edilen "Dayı" kod adlı A.G. ile Y.U.U., D.E.Y., O.B., F.A.Ö., S.Y., T.T., M.A., M.C.K., M.Ö., A.Ö., Y.A., D.A. ve psikolog H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...