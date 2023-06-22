Emniyetten 11 adrese baskın | "Dayı" ve 13 kişi gözaltına

Kırıkkale’de polis çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

6 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 14 ekip, 70 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliye ait 11 adreste arama yapıldı.



Operasyonda, uyuşturucu satıcılarının lideri olduğu tespit edilen "Dayı" kod adlı A.G. ile Y.U.U., D.E.Y., O.B., F.A.Ö., S.Y., T.T., M.A., M.C.K., M.Ö., A.Ö., Y.A., D.A. ve psikolog H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.