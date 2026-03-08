Emniyetten APP plaka rehberi: 3 adımda değişim

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından, standart dışı "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı araçlar için süre 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla; 140 bin lira para cezası, sürücü belgesine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men edilmesi cezaları bu süreç içinde uygulanmayacak. Denetimler ise 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de bu konuya ilişkin kamuoyunda oluşan kafa karışıklığını gidermek için harekete geçti. EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğunun görüldüğü ifade edildi. Bu nedenle hazırlanan "Yeni Plaka Değişim ve Uygunluk Rehberi" paylaşıldı.